Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Gera (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 25.01.2022, gegen 20:00 Uhr und dem 26.01.2022, gegen 15:25 Uhr schmierten Unbekannte auf die Fassade von einem Haus in der Straße Hinter dem Südbahnhof und einem in der Georg- Büchner -Straße mit schwarzer Farbe unleserliche Zeichen in den Maßen von 180x80cm und 60x70cm. Die Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290.

