Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Altenburg (ots)

Am 27.01.2022 um 16:30 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße eine georgische Diebesbande beim Ladendiebstahl gestellt. Die drei Georgier (22, 23, 37 Jahre) wurden bemerkt, als sie Kleidung und Spirituosen an ihrem Körper verstauten. Durch die Polizei wurden die drei Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug welches die Personen nutzten wurde weiteres Diebesgut festgestellt. Weitergehende Maßnahmen lehnte die Staatsanwaltschaft ab, so dass die drei Georgier nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.

