Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem in der Heinrich-Knauf-Straße/ Am Südbahnhof abgestellten Pkw Seat hat die Geraer Polizei aufgenommen. IN der Zeit vom 26.11.2021 - 28.11.2021 verursachten unbekannte Täter an dem Fahrzeug Schaden in Form von kleinen Dellen. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell