Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bierbüchsen gestohlen

Gera (ots)

Gera: Offensichtlich schienen die Einbrecher Durst gehabt zu haben, als sie sich in der Zeit vom 28.11.2021 zum 29.11.2021 unberechtigt dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße in Ronneburg aufhielten. Zuvor verschafften sie sich unberechtigt Zugang zu dem Keller und brachen in der Folge das Kellerabteil eines 71-jährigen Anwohners auf. Aus dem Abteil stahlen die Diebe schließlich ca. 20 Dosen Bier verschiedener Marken. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

