Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Den Einbruch in einen Kindergarten in der Laasener Straße in Gera meldete am gestrigen Tag (12.05.2021) eine Mitarbeiterin der Polizei. Die Täter drangen demnach in der Nacht zum gestrigen Dienstag (12.10.2021, zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr)gewaltsam in die Räumlichkeiten des Kindergartens ein und verursachten hierbei Sachschaden. In der Folge griffen sich die Einbrecher den Fahrzeugschlüssel des Kita-eigenen VW-Transporters und entwendeten anschließend das Fahrzeug.

Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen. Hierbei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des weißen VW T4 mit Geraer Kennzeichen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

