Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Vollersdorfer Straße

Gera (ots)

Aufgrund eines gemeldeten Brandes in der Vollersdorfer Straße rückten gestern Abend (11.10.2021), kurz nach 17:00 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Aus noch ungeklärter Ursache geriet in einem leerstehenden Objekt ("Alte Tintenfabrik") in der besagten Straße Altpapier in Brand, was wiederum zur starken Rauchentwicklung führte. Seitens der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. (RK)

