Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Maiskolben gestohlen - Anzeige folgte

Altenburg (ots)

Polizeibeamte bemerkten gestern Mittag (06.10.2021), kurz vor 12:00 Uhr einen Herrn, welcher sich mit seinem Fahrzeug im Bereich eines Maisfeldes in der Molbitzer Straße in Altenburg aufhielt und kontrollierten ihn. Es stellte sich dabei heraus, dass der 74-Jährige Maiskolben stehlen wollte. Zwei Wäschekörbe voll hatte er bereits in seinem Fahrzeug verstaut. Das Diebesgut wurde daraufhin sichergestellt und an den Eigentümer des Feldes übergeben werden. Gegen den Senior leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (KR)

