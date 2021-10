Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Telefonbetrüger unterwegs

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Gera/Greiz/Altenburg: Erneut meldeten sich am gestrigen Tag (06.10.2021) Anwohner aus Gera, Greiz und Altenburg bei der Polizei, da sie von vermeintlichen Betrügern telefonisch kontaktiert wurden.

Dabei wandten die Betrüger meist die Masche des sogenannten "Schockanrufes" an, indem sie als angeblicher Verwandter / Enkel vermittelten, einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall verursachte zu haben. Zur Regulierung des Unfalles sei nun eine sehr hohe Bargeldsumme notwendig.

Zum anderen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und erklärten, dass eine ominöse Überweisung vom Konto der Angerufenen ins Ausland gestoppt werden konnte. Zum Überprüfen sei nun der Download einer Software notwendig, um Zugang zum Konto des Angerufenen zu erhalten.

In allen Fällen handelt es um Betrugsmaschen: Ziel der Täter ist, an Ihre Daten oder gar Ihre Wertsachen / Ihr Geld zu gelangen. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen den Betrug, so dass kein Schaden entstanden sind. Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal aufmerksam machen:

- Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Anrufer ein. - Seien Sie stets skeptisch bei Geldforderungen am Telefon. - Geben Sie keine Daten an fremde Personen heraus. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten. - Halten Sie Rücksprache mit Vertrauenspersonen und informieren Sie Ihre Polizei. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell