Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - LKW rammt PKW

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Freitag, 28.05., kam es in der Sander Straße gegen 15:45 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 58-jährige Beteiligte leicht verletzt wurde. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Glanstraße musste die vorausfahrende Fahrzeugführerin nochmals anhalten, um ein anderes Fahrzeug passieren zu lassen. Diesen Bremsvorgang übersah der hinter ihr befindliche 21-jährige LKW-Fahrer und fuhr der Dame hinten auf. Diese zog sich durch den Aufprall vermutlich ein Schleudertrauma zu. Sie wurde mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im dortigen Bereich zu Verkehrsbehinderungen.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell