Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Einbruch in Imbiss

Gera (ots)

Erneut kamen Polizeibeamte aufgrund eines Einbruches in einen Imbissladen zum Einsatz. Unbekannte brachen am Dienstag (05.10.2021), in der Zeit von 13:20 Uhr bis 16:20 Uhr in einen in der Zwickauer Straße stehenden Imbisswagen ein. Anschließend durchsuchten die Täter den Wagen und stahlen aufgefundenes Bargeld. Die KPI Gera übernimmt die Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

