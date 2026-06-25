PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seitenscheibe an geparktem Skoda eingeschlagen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Vogelsberg im Landkreis Sömmerda beschädigten Unbekannte am Mittwoch (24.06.2026) die Seitenscheibe eines geparktes Autos. Zwischen 07:00 Uhr und 22:15 Uhr schlugen die Täter in der Thomas-Müntzer-Straße die Seitenscheibe der Fahrertür eines Skodas ein. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 09:07

    LPI-EF: Fahrradakku aus Keller gestohlen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda kam es zu einem Einbruch in einen Keller. Im Tatzeitraum von Samstag bis Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Weißensee. Im Kellerbereich beschädigten sie ein Vorhängeschloss. Anschließend entwendeten sie einen Fahrradakku sowie zwei Getränkeflaschen im Gesamtwert von über 900 Euro. Die Polizei nahm die ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 09:06

    LPI-EF: Ladendetektiv nach Diebstahl geschlagen und rassistisch beleidigt

    Erfurt (ots) - Mittwochabend (24.06.2026) kam es in einem Sportgeschäft am Erfurter Anger zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 19:00 Uhr nahm ein 18-Jähriger eine kurze Hose im Wert von knapp 30 Euro aus einem Warenträger und versteckte sie unter seiner Kleidung. Als ihn ein 23-jähriger afghanischer Ladendetektiv darauf ansprach, schlug ihn der Dieb mehrfach mit ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 09:04

    LPI-EF: Tresor bei Wohnungseinbruch gestohlen

    Erfurt (ots) - Mittwochvormittag (24.06.2026) kam es im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und rissen einen Tresor aus der Verankerung eines Wohnzimmerschranks. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren