LPI-EF: Seitenscheibe an geparktem Skoda eingeschlagen

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda kam es zu einem Einbruch in einen Keller. Im Tatzeitraum von Samstag bis Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Weißensee. Im Kellerbereich beschädigten sie ein Vorhängeschloss. Anschließend entwendeten sie einen Fahrradakku sowie zwei Getränkeflaschen im Gesamtwert von über 900 Euro. Die Polizei nahm die ...

mehr