Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Seitenscheibe an geparktem Skoda eingeschlagen
Landkreis Sömmerda (ots)
In Vogelsberg im Landkreis Sömmerda beschädigten Unbekannte am Mittwoch (24.06.2026) die Seitenscheibe eines geparktes Autos. Zwischen 07:00 Uhr und 22:15 Uhr schlugen die Täter in der Thomas-Müntzer-Straße die Seitenscheibe der Fahrertür eines Skodas ein. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. (DS)
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