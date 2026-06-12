Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahrzeugbatterie aus Motorroller gestohlen
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen hatten es Unbekannte in Erfurt auf einen Motorroller abgesehen. Die Täter brachen im Tatzeitraum von Mittwoch (10.06.2026) bis Donnerstag (11.06.2026) die Kunststoffverkleidung des Rollers auf. Anschließend stahlen sie die Fahrzeugbatterie und flüchteten vom Tatort. Der Wert der Beute wurde auf etwa 40 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell