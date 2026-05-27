Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 16-jähriger Friedrich August Wilhelm Burghardt vermisst

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Erfurt (ots)

Seit Mittwoch (27.05.2026) wird der 16-jährige Friedrich August Wilhelm Burghardt aus Erfurt vermisst.

Der Jugendliche ist etwa 180 bis 190 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat blaue Augen und trägt einen Seitenscheitel.

Friedrich ist vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen dreiviertellangen Cargohose sowie schwarz-weiß-roten Turnschuhen bekleidet. Zudem führt er vermutlich einen dunkelblauen Ranzen sowie einen kleinen schwarzen Rucksack mit rotem Emblem mit sich.

Wer hat Friedrich August Wilhelm Burghardt seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0130485 entgegen. (DS)

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