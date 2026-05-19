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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Kassenhäuschen des Rastenberger Waldschwimmbads

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag bis Montag hatten es Unbekannte auf das Kassenhäuschen des Rastenberger Waldschwimmbads abgesehen. Die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster auf und beschädigten dabei auch einen Fensterladen. Da die Sanierung des Schwimmbads erst in einigen Wochen abgeschlossen sein wird und der Betrieb noch nicht eröffnet hatte, befand sich in dem Kassenhäuschen kein mögliches Beutegut. Es blieb daher beim Einbruchsversuch. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Montagmorgen wurde die Tat festgestellt. Hinzugerufene Polizeibeamten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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