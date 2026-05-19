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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rasentraktor aus Garage gestohlen

Erfurt (ots)

Vergangenes Wochenende hatten es Einbrecher im Norden der Landeshauptstadt auf einen Rasentraktor abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu einer Garage im Bereich des Stadtteils Andreasvorstadt. Dort durchtrennten sie die Vorhängeschlösser und stahlen anschließend einen roten Rasentraktor der Marke Honda sowie zwei Auffahrrampen im Gesamtwert von etwa 4.700 Euro. An den beschädigten Schlössern entstand ein zusätzlicher Sachschaden von etwa 150 Euro. Der Geschädigte bemerkte den Einbruch gestern Nachmittag und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen und der Rasentraktor zur Fahndung ausgeschrieben. Bisher fehlt jede Spur von dem Gartengerät. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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