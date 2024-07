Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer verwechselt Gas und Bremse

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Autofahrer verwechselte Donnerstagnachmittag in Erfurt Gas mit Bremse und verursachte einen Verkehrsunfall. Am Moskauer Platz hatte der 61-Jährige beabsichtigt rückwärts in eine Parkbucht zu fahren. Dabei verwechselte er das Gaspedal mit der Bremse und fuhr mit seinem Fahrzeug nach vorn. Zwei Fußgänger im Alter von 15 und 70 Jahren mussten dem unkontrollierten Auto ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. An einer Metallkiste kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die Polizei kam vor Ort und stellte bei dem Fahrer über 1,5 Promille fest. Auf der Dienststelle musste der Fahrer eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell