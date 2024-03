Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Firma

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde eine Firma in Weißensee im Landkreis Sömmerda das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten zunächst ein Fenster beschädigt, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort durchwühlten sie zahlreiche Räume und wurden schließlich fündig. Zwei Laptops im Wert von 1.000 Euro und eine Geldkassette steckten sie ein bevor sie flüchteten. Am Fenster hinterließen sie einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Donnerstagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin den Einbruch und informierte die Polizei. (SE)

