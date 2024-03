LPI-EF: Betrunken auf dem E-Scooter

Erfurt (ots) - In Erfurt sorgte gestern eine betrunkene Autofahrerin für hohen Sachschaden. Am Nachmittag hatte die Frau beim Abbiegen an einer Kreuzung in der Löbervorstadt die Kontrolle über ihren Citroen verloren. Dabei kollidierte sie mit zwei wartenden Autos. Durch den Unfall zog sich die 69-Jährige nicht nur leichte Verletzungen zu, auch entstand Sachschaden von 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten ...

