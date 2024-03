Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht nach Flaschenwurf

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 10.03.2024 kam es in Vogelsberg im Landkreis Sömmerda gegen 02:40 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Es blieb jedoch nicht nur bei einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen. Es wurden Flaschen geworfen, welche glücklicherweise keine Personen trafen, jedoch ein Auto beschädigten. Dieses war in der Nähe der dortigen Bushaltestelle An der Sprötauer Klinge geparkt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Streitigkeit beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0063877 entgegen. (SE)

