Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuber stehlen Handy

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurde in Erfurt ein Mann ausgeraubt. Am Samstag hatten vier Heranwachsende in den Abendstunden einen 21-Jährigen auf einem Gehweg abgepasst. Sie griffen nach ihrem Opfer und hielten es fest. Mehrere Schläge trafen Gesicht und Bauch des jungen Mannes. Anschließend wurde sein Handy gestohlen. Als herbeieilende Zeugen zu Hilfe kamen flüchtete die Gruppe. Ein 16-Jähriger wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und den Beamten übergeben. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell