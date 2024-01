Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Flasche angegriffen

Erfurt (ots)

Dienstagabend endete eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Straßenbahn mit einer Kopfverletzung. Ein 30-Jähriger war mit der Bahn in der Erfurter Innenstadt unterwegs gewesen, als er mit einem unbekannten Mann in Streit geriet. Dieser eskalierte derart, dass der Unbekannte mit einer Flasche auf den 30-Jährigen losging und ihn leicht verletzte. An der Haltestelle "Am Fischmarkt" flüchtete der Angreifer aus der Bahn. Der Verletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Sofort eingesetzte Polizeikräfte fahndeten nach dem Flüchtigen. Aufgefunden wurde dieser bislang nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (SE)

