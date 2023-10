Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung auf dem Anger

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Anger in der Erfurter Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Zunächst sei ein 32 Jahre alter Mann mit einer 17-Jährigen in Streit geraten, in deren Folge sich diese eine zerbrochene Glasflasche nahm und in Richtung des Mannes schlug. Hiernach sollen sich drei männliche Personen im Alter von 43, 39 und 23 Jahren in den Streit mit eingemischt haben und es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen allen Beteiligten, bei denen sich zwei der Männer leicht verletzten. Kurz vor Eintreffen der Polizei versuchten sich Teile der Personengruppe zu entfernen, konnten jedoch gestellt werden, wobei der 43-jährige Mann Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Im Anschluss erhielten alle Personen einen Platzverweis. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. (FW)

