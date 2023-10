Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer unter Drogen

Kölleda (ots)

Am Samstagnachmittag, den 14.10.2023, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Moped in der Prof.-Hofmann-Straße in Kölleda in eine Kontrollstelle der Polizei. Im Laufe der Verkehrskontrolle wurde ein Drogenvortest mit dem 18-Jährigen durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis anschlug. Auf Grund dessen musste der 18jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Ergebnis wird in einigen Wochen erwartet. (TD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell