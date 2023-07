Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrlässige Brandstiftung

Erfurt (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 36-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Mann hatte in der Nacht zu Mittwoch in einer Erfurter Gemeinschaftsunterkunft sein Abendessen auf einem Herd zubereitet. Während er sich in einem anderen Raum aufhielt, geriet die Dunstabzugshaube des Herdes in Vollbrand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Anwesenden das Feuer zu löschen. Durch den Brand entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. (JN)

