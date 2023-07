Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Erfurt (ots)

Im Erfurter Süden versuchten Unbekannte, in ein Geschäftshaus einzubrechen. In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt in das Gebäude, in dem sie eine Fensterscheibe beschädigten. Da sie auf eine verschlossene Bürotür trafen, verließen sie das Objekt. Um in das betreffende Büro zu gelangen, beschädigten sie eine weitere Scheibe. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei ihrem Vorhaben gestört, da sie den Tatort ohne Beute verließen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

