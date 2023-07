Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Zigarettenautomaten angegriffe

Erfurt (ots)

Diebe hatten es auf zwei Zigarettenautomaten in Erfurt abgesehen. Wie am Donnerstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hebelten die Täter in der Hans-Grundig-Straße mit Gewalt erfolglos an einem Automaten. Dabei beschädigten sie das Münzfach und verursachten einen Schaden von etwa 250 Euro. Auch in der Straße Am Wasserturm wurde ein Zigarettenautomat Ziel von Unbekannten. Hier hebelten die Täter ebenfalls mit Gewalt erfolglos an dem Automaten und verursachten dadurch einen Schaden in bisher unbekannter Höhe. In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf. (DS)

