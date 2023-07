Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Polizeifahrzeug

Erfurt (ots)

Am Donnerstag kam es im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug. Kurz vor 17:00 Uhr fuhr ein Streifenwagen, auf dem Weg zu einem Einsatz mit Blaulicht, auf der Nordhäuser Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Kreuzung zur Albrechtstraße übersah ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer das Polizeiauto, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Streifenwagen auf einen davor fahrenden Opel geschleudert. Der Fahrer des Polizeiautos wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 27.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Nordhäuserstraße voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell