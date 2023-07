Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Fahrverbote

Landkreis Sömmerda (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda führten am Mittwochabend in Kölleda Geschwindigkeitskontrollen durch. Innerhalb von 75 Minuten passierten zehn Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit die Messstelle in der Straße Backleber Tor. Drei Autofahrer waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der schnellste von ihnen war bei erlaubten 50 km/h mit der doppelten Geschwindigkeit unterwegs. Neben einem Fahrverbot warten auf den Autofahrer zwei Punkte und ein Bußgeld von mindestens 400 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell