LPI-EF: Zahlreiche Trunkenheitsfahrten

Erfurt (ots) - In den Fokus von Dieben geriet in der Nacht zu Sonntag ein Renault in Erfurt. Die 27-jährige Besitzerin hatte das Auto im Bereich des alten Nordhäuser Bahnhofs geparkt. Dabei ließ sie allerdings verschiedene Wertgegenstände in ihrem Renault zurück, die das Interesse von Dieben weckten. Unbekannte schlugen daraufhin eine Scheibe des Wagens ein und stahlen ein Portemonnaie, Schmuck sowie eine Sonnenbrille im Wert von über 3.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte ...

mehr