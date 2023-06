Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrecher

Erfurt (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Industriestraße geriet zwischen Mittwoch und Donnerstag in den Fokus von Dieben. Unbemerkt waren die Täter zur Tatzeit in das Haus gelangt und hatten im Kellergeschoss zwei Kellerboxen aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten in der Folge zwei E-Bikes der Marken "HoheAcht" und "Cube" im Gesamtwert von 9.000 Euro. Zur gleichen Tatzeit schlugen Diebe in einem Mehrfamilienhaus in der Theo-Neubauer-Straße zu. Hier brachen Unbekannte insgesamt neun Kellerboxen auf. In einem Abteil wurden die Langfinger fündig. Hier stahlen die Täter u.a. zwei Mountainbikes, Fahrradzubehör, Werkzeug und Schuhe im Gesamtwert von über 8.000 Euro.

Um sich vor Kellereinbrechern zu schützen rät die Polizei:

- Lagern Sie keine wertintensiven Gegenstände in Kellerräumen. - Fahrräder sollten im Keller angeschlossen werden. - Schützen Sie ihre Kellerbox vor neugierigen Blicken. - Verwenden Sie geeignete Sicherungstechnik an der Kellertür. - Achten Sie auf eine ge- bzw. verschlossene Hauseingangstür. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell