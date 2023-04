Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkästen aufgebrochen

Erfurt (ots)

Ein Zeuge rief in am frühen Sonntagmorgen die Polizei. Er hatte zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in der Gneisenaustraße mehrere Briefkästen gewaltsam geöffnet hatten. Als Beamte die beiden polizeibekannten 20 und 23 Jahre alten Täter kurze Zeit später in Tatortnähe stellten, fanden sie bei ihnen vier ungeöffnete Briefe und ein verpacktes Ladegerät. Zudem hatte der 23-Jährige noch eine geringe Menge Drogen dabei. Der entstandene Schaden an den Briefkästen wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt u. a. wegen Verletzung des Briefgeheimnisses und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (DS)

