LPI-EF: Zahlreiche Schmierereien

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag wurden in Erfurt mehrere Personen verletzt. Ein 37-jähriger Mann war gegen 01:45 Uhr am Willy-Brandt-Platz von mehreren Tätern unvermittelt angegriffen worden. Dabei schlugen und traten sie auf den Mann ein, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Etwa fünf Minuten später wurden zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren in der Straße Zum Güterbahnhof attackiert. Hierbei ...

