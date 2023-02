Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Defekte Tür lockt Dieb

Erfurt (ots)

Eine defekte Autotür lockte in Erfurt einen Dieb an. Ein 53-jähriger Mann hatte seinen Honda im Hagebuttenweg geparkt. Die Tür seines Autos hatte allerdings einen Defekt, sodass diese sich nicht richtig schließen ließ. Der 53-jährige Mann bemerkte dies aber nicht. Als er am Dienstagabend zu seinem Auto kam, stellte er das Fehlen seines Navigationsgerätes fest. Ein unbekannter Täter hatte den Defekt an dem Wagen ausgenutzt und das Navi aus dem Honda gestohlen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell