LPI-EF: Schwerer Straßenbahnunfall

Sömmerda (ots) - Die Polizei erwischte gestern Mittag in Sömmerda eine Verkehrssünderin. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten fest, dass die 31-jährige VW-Fahrerin unter Drogeneinfluss stand. Der berauschten Dame wurde in einem Krankenhaus Blut entnommen. Sie muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ihr drohen mindestens 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

