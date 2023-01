LPI-EF: Simson gestohlen

Erfurt (ots) - Am Montag führte die Polizei in der Erfurter Hugo-John-Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei erwischten die Polizisten sechs Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Ein Mercedes-Fahrer hatte es besonders eilig. Er wurde an der Messstelle mit 100 km/h geblitzt. Dafür sieht der Bußgeldkatalog eine Geldbuße von mindestens 260 Euro, sowie zwei Punkte und ein Fahrverbot vor. (DS) Rückfragen bitte an: ...

mehr