LPI-EF: Raser geblitzt

Sömmerda (ots) - Bei einem Polizeieinsatz in Sömmerda wurden in der Nacht zu Montag drei Polizeiautos beschädigt und mehrere Polizisten mit Steinen beworfen. Die Beamten waren in die Straße Am Hederfeld gerufen worden, da dort eine Frau mit einer Waffe bedroht worden sein soll. Bei Ankunft der Polizei flüchtete mindestens eine Person vom Tatort. Daraufhin wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, um nach der Person ...

