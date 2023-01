Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Whatsapp Betrugsmasche reingefallen

Erfurt (ots)

Gleich zweimal gelang es Betrügern am Donnerstag in Erfurt gutgläubige Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Die Masche war dabei immer die Gleiche: die Geschädigten erhielten per Whatsapp eine Nachricht von einer fremden Nummer, in denen ihnen vorgetäuscht wurde, dass es sich bei dem Absender um das Kind des Opfers handelte. Im weiteren Verlauf wurde um Überweisung vermeintlicher Rechnungen gebeten. Zwei Frauen im Alter von 72 und 54 Jahren wurden so um über 6.000 Euro gebracht. Ob die Damen ihr Geld wieder zurückbuchen können, muss jetzt geprüft werden. Die Polizei warnt vor dieser Art des Betrugs. Klären Sie ihre Freunde und Verwandten über die WhatsApp-Betrugsmasche auf und werden Sie bei Geldforderungen am Telefon oder per Nachrichtendienst misstrauisch. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell