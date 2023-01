LPI-EF: Einbruch in Supermarkt

Erfurt (ots) - Die Polizei ertappte am Donnertag in Erfurt zwei berauschte und betrunkene Autofahrer. In der Johnny-Schehr-Straße kontrollierten die Beamten in den Nachmittagsstunden einen 43-jährigen Hyundai-Fahrer. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamine an. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In den Abendstunden stoppte eine Streifenbesatzung in der Johannesstraße ...

