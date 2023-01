LPI-EF: Dieb auf Baustelle gestellt

Landkreis Sömmerda (ots) - Mehrere Beschädigungen in Griefstedt wurden am Montag bei der Polizeiinspektion Sömmerda zur Anzeige gebracht. Unbekannte waren in den Keller des ehemaligen Bahnhofsgebäudes eingebrochen und hatten die Fassade mit mehreren Metern großen Schriftzügen besprüht. Zudem wurden weitere Gebäude sowie Stromverteilerkästen mit Farbe beschmiert. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 4.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: ...

