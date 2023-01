LPI-EF: Diebstahl von Batterien

Buttstädt (ots) - In der Nacht vom 06.01.2023 zum 07.01.2023 wurde in eine Gartenlaube der Gartenanlage "Gute Hoffnung" in Buttstädt eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten einen Wasserkocher, eine Kochplatte und einen Backofen im Wert von ca. 120 EUR. es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 350 EUR verursacht. (wo) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: ...

