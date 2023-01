LPI-EF: Einbruch in Gartenlaube

Erfurt (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Günterstraße entsandt. Durch bisher Unbekannte wurde ein im Hausflur abgestellter Schirmständer in Brand gesetzt. Dem glücklichen Umstand geschuldet, dass Anwohner den Brand schnell bemerkten und diesen löschen konnten, wurden keine Personen verletzt. Lediglich die Substanz des Gebäudes wurde in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein ...

