LPI-EF: Graffiti-Schmierereien

Erfurt (ots) - Ein Fahrradfahrer verletzte sich am Dienstag in Erfurt schwer, als er gegen eine Autotür prallte. Der 40-Jährige war gegen 16:30 Uhr auf der Magdeburger Allee in Richtung Johannesstraße unterwegs. Als er auf Höhe eines geparkten Mercedes war, öffnete der 59-jährige Fahrer unvermittelt seine Tür. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stürzte in der weiteren Folge. Dabei verletzte sich der 40-Jährige schwer. Zur weiteren medizinischen ...

mehr