LPI-EF: Widerstand gegen Alkoholverbot

Erfurt (ots) - Eine Polizeistreife entdeckte in Erfurt einen gestohlenen E-Scooter. Am Montagnachmittag stoppten die Beamten in der Straße Am Zoopark einen 16-Jährigen, da an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei einer Überprüfung des E-Scooters wurde bekannt, dass dieser im Sommer am Erfurter Hauptbahnhof gestohlen worden war. Neben des Verdachtes der Hehlerei und des Verstoßes gegen das ...

