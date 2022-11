Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung beendet

Erfurt (ots)

Eine Auseinandersetzung in der Erfurter Innenstadt sorgte für einen Großeinsatz der Polizei. Vor einer geschlossenen Diskothek waren am Sonntagmorgen zwei Personengruppen in Streit geraten. Dabei wurde ein 22-Jähriger ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Etwa 20 Personen mischten sich in die Auseinandersetzung ein. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die Gruppen voneinander zu trennen. Alle Personen erhielten einen Platzverweis. Zur Durchsetzung mussten die Beamten zum Teil unmittelbaren Zwang anwenden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. (JN)

