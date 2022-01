Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Lkw beschädigte Tankstelle und flüchtete

Warendorf (ots)

Am 10.01.2022, gegen 15:05 Uhr, verließ der zunächst unbekannte Fahrer eines Sattelzuges das Gelände einer Tankstelle an der Beelener Straße. Dabei stieß der ausschwenkende Auflieger mit einer Ecke gegen eine der Säulen die das Tankstellendach tragen. An der Ummantelung der Säule wurden dadurch mehrere tiefe Kratzer und Dellen verursacht, sodass ein erheblicher Sachschaden entstand. Als der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, merkte sich ein Zeuge das Kennzeichen und teilte es der Angestellten mit. Der Sattelzug und der 54-Jährige Lkw-Fahrer aus Beckum konnten durch die Polizei auf einem Betriebsgelände in Warendorf angetroffen werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

