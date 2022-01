Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Nach Einbruch Mercedes Vito gestohlen - Korrektur der Meldung vom 9.1.2022, 10:51 Uhr

Warendorf (ots)

Das amtliche Kennzeichen ist fehlerhaft und muss BE-ZZ 500 lauten.

Korrigierte Ursprungsmeldung:

Unbekannte Personen brachen zwischen Freitag, 7.1.2022, 21.00 Uhr und Samstag, 8.1.2022, 9.30 Uhr in eine Gaststätte an der Warendorfer Straße in Oelde ein und stahlen mehrere Fahrzeugschlüssel. Darunter den eines schwarzen Mercedes Vito, amtliches Kennzeichen BE-ZZ 500, den der oder die Täter im Anschluss entwendeten. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des gestohlenen Mercedes Vito machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

