Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drogenvortest war positiv

Warendorf (ots)

Positiv war ein Drogenvortest, den ein 27-Jähriger am Sonntag, 9.1.2022, 15.20 Uhr in Ahlen durchgeführt hat. Polizisten hielten den Autofahrer auf dem Dillweg an, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Beamten nahmen den Ahlener mit zur Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell