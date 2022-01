Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Weißen Opel Insignia erheblich beschädigt - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich am Freitag, 7.1.2021, zwischen 9.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Grevener Damm in Ostbevern ereignet hat.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte möglicherweise mit einem Lkw den Opel, der in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 35 in Richtung Ortausgang stand, erheblich an der rechten Seite. Nach Auswertung der Spuren könnte der Verursacher mit einem Lkw rückwärts aus der Einmündung der Straße Am Haarhaus gekommen und gegen den Pkw gefahren sein. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell