POL-WAF: Everswinkel. Kennzeichen nach Unfallflucht aufgefunden

Ein am Unfallfort aufgefundenes Kennzeichen führte zu der möglichen Verursacherin eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (8.1.2022) auf der K 3 zwischen Everswinkel und Alverskirchen ereignet hat.

Die Polizei erhielt am Sonntagmorgen Kenntnis von dem Unfall und suchte den Unfallort auf. Dort stellten die Einsatzkräfte neben Fahrzeugteilen auch das vordere Kennzeichen eines Autos sicher. Weitere Ermittlungen führten zu einer 21-Jährigen. Die Warendorferin steht im Verdacht mit ihrem Auto in Richtung Alverskirchen gefahren und von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Dabei wurden drei Verkehrszeichen beschädigt. Da die junge Frau am Morgen noch leicht alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

