Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf Kreisgebiet, Warnung vor Straßenglätte

Warendorf (ots)

Seit Mitternacht meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer aus verschiedenen Bereichen des Kreises Straßenglätte und auch die Besatzungen der Einsatzfahrzeuge bestätigten, dass eine vorsichtige und an die Witterungsverhältnisse angepasste Fahrweise durchaus angebracht ist. Bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und dem vorherrschenden Niederschlag kann es insbesondere auf Brücken, aber auch an anderen exponierten Stellen, zu überfrierender Nässe kommen. Bisher ist es dadurch zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Oelde-Lette auf der K8 gekommen. Ein 21-jähriger Fahrer aus Ennigerloh verlor im Verlauf einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Fahrzeug wurde auf 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell